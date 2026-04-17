«Клиника Героев» открылась в Балашихе с льготами для участников СВО

Многопрофильный медицинский центр открылся в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Учреждение сможет принимать более 4 тысяч взрослых и детей в месяц, а участникам спецоперации и их семьям предоставят скидку 50% на услуги, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Новый центр рассчитан на прием свыше 4 тысяч пациентов ежемесячно. Для участников СВО и их родственников предусмотрена скидка 50% на медицинские услуги. Кроме того, все жители могут раз в месяц бесплатно получить консультации по шести ключевым направлениям и затем принять решение о дальнейшем лечении.

«Вместе с администрацией принято решение помогать нашим героям, участникам СВО и их родным. Медицинские услуги им будут оказывать со скидкой 50%. Существенная составляющая для бюджета каждой семьи. Также все жители раз в месяц могут получать по шести ключевым направлениям бесплатные консультации», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Балашиха

Клиника оснащена современным оборудованием, что позволяет применять передовые технологии лечения. В центре работает дневной стационар. Возможности учреждения вместе с председателем регионального парламента оценил глава округа Сергей Юров.

«В таком большом микрорайоне такие учреждения, безусловно, нужны. Особенно если они ориентированы на помощь нашим особым категориям жителей. В будущем здесь будут созданы все условия для удобства пациентов — в том числе будет запущен виртуальный личный кабинет для хранения результатов исследований», — сказал Сергей Юров.

В медцентре открыты взрослое и детское отделения, а также стоматология. Сейчас здесь работают более 25 специалистов, до конца года штат планируют увеличить почти вдвое.