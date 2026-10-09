В Балашихе открыли эндокринологический центр

Эндокринологический центр начал работу на базе поликлиники № 4 в Балашихе. Пациенты с сахарным диабетом могут получить специализированную помощь, в том числе при осложнениях заболевания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центре работают два кабинета эндокринологов и кабинет офтальмолога. Ежедневно эндокринологи принимают до 30 пациентов. Запись доступна практически день в день, срок ожидания приема не превышает трех дней.

«Также начал работу кабинет офтальмолога, который специализируется на диагностике диабетической ретинопатии — осложнения сахарного диабета, поражающего сетчатку глаза. Для обследования пациентов используется современное оборудование, в том числе аппараты для компьютерной диагностики и томографии глаза», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Еще одно направление — помощь пациентам с синдромом диабетической стопы. Это осложнение может приводить к образованию ран, требующих особого ухода. Пациентов принимают эндокринолог, прошедший подготовку по этому направлению, и специально обученный хирург.

Врачи также уделяют внимание профилактике. Диспансеризация позволяет оценить состояние здоровья, выявить факторы риска и своевременно обнаружить заболевания. При наличии показаний пациент может получить консультацию эндокринолога и рекомендации по дальнейшему обследованию.

Медтехнику для центра закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.