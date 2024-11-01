В Балашихе открыли дневной стационар детского отделения онкодиспансера

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе начал работать дневной стационар детского отделения № 7. Он рассчитан на 30 коек и будет работать в несколько смен, сообщает пресс-служба администрации округа Балашиха.

«Все мы с вами вышли из детства и помним, что все лучшее — детям. Будем очень надеяться, что те условия, которые здесь сейчас созданы, будут адаптированы к ситуации. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом процессе. Будем надеяться, что это еще не окончание, а только начало большого пути», — сказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова собравшихся приветствовала замглавы округа Лилия Татевосян.

«Сердечно поздравляю всех с открытием дневного стационара. Мы все работаем для детей и прекрасно понимаем, что наше будущее — это здоровые детки. Спасибо коллективу, который дарит здоровье нашим детям. Спасибо большое администрации онкологического диспансера, что находит ресурсы для того, чтобы улучшить качество лечения ребят. Вы предоставляете квалифицированную, своевременную и доступную медицинскую помощь. А мы гордимся, что именно в нашем городском округе есть такое прекрасное учреждение», — сказала Лилия Татевосян.

Отделение детской онкологии открыто в 1966 году. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, созданное в нашей стране, и единственное отделение на территории Московской области, где оказывается специализированная помощь детям с онкологической патологией. За год здесь проходят лечение порядка 2,5 тыс. маленьких пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.