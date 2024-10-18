В Балашихе от гриппа вакцинировали уже более 51 тыс детей и подростков

В Балашихе от гриппа вакцинировали уже более 51 тыс. детей и подростков, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Это почти 80% от установленного плана прививочной кампании на этот год. Чтобы избежать эпидемии гриппа и ОРВИ, нужно вакцинировать около 65 тысяч юных балашихинцев. На сегодня в детские поликлиники Балашихинской больницы поступило 30,6 тыс. доз четырехвалентной вакцины Ультрикс квадри и 21,8 тысячи доз трехвалентного Совигриппа. Родители вправе выбрать любой из полученных препаратов.

«Обе вакцины подходят для пациентов от 6 месяцев и хорошо переносятся детьми. Прививка сводит к минимуму вероятность заболевания и возможность осложнений. Ее рекомендуется ставить каждый год, поскольку состав вакцины каждый год зависит от тех вирусов, которые ожидаются в наступающем сезоне», — отметила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Детей вакцинируют в детских садах, школах и поликлиниках с согласия родителей и после осмотра педиатром. При отсутствии противопоказаний врач направит ребенка в прививочный кабинет.

Для прохождения вакцинации в поликлинике необходимо записаться к педиатру — через портал госуслуг, инфоматы и по телефону 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.