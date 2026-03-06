В Балашихе к 2028 году построят больницу на 1 100 коек

Строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья продолжается в микрорайоне Ольгино Балашихи. Готовность объекта составляет около 40%, открыть медцентр планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуют в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас на площадке работают около 500 строителей. Они ведут утепление фасада, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных коммуникаций, а также отделку помещений.

Новая больница станет одним из самых современных медцентров региона. В стационаре разместят более 1100 коек, консультационно-диагностический центр будет рассчитан на 300 посещений в смену. Также откроют региональный сосудистый центр, 23 операционные и отделение реанимации.

В учреждении будут работать свыше 3 тыс. специалистов, в том числе 700 врачей по 26 профилям. Для оснащения закупят около 30 единиц тяжелого оборудования, включая КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентген-аппараты и УЗИ экспертного класса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.