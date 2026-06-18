В Балашихе более 200 человек прошли ночную диспансеризацию

Более 200 жителей Балашихи прошли комплексное обследование в рамках ночной диспансеризации 17 июня в поликлинике № 4. Пациенты смогли за один вечер посетить нескольких специалистов и сдать необходимые анализы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организовали для тех, кто не может посетить врачей в рабочее время. В поликлинике увеличили число специалистов и расширили программу обследований. Прием вели терапевт, онколог, акушер-гинеколог, офтальмолог, а также невролог, уролог и оториноларинголог. Пациенты могли пройти ЭКГ, УЗИ, маммографию, флюорографию, кольпоскопию, сдать анализ крови на ПСА и пройти онкоскрининги.

«Мы решили повторить опыт первой ночной диспансеризации, которая прошла 26 марта. По просьбам пациентов расширили список специалистов и обследований. Сегодня жители могут не только пройти стандартную диспансеризацию, но и получить консультации узких специалистов, пройти онкоскрининги и репродуктивную диспансеризацию. Мы также увеличили количество специалистов, работающих на маммографии, рентгенографии и флюорографии, чтобы принять в два раза больше пациентов, чем в прошлый раз», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Для удобства посетителей врачей распределили по разным этажам, что позволило избежать очередей. По словам участницы акции Евгении Богацкой, за два часа ей удалось пройти всех специалистов и сдать анализы.

«Днем я обычно занята работой и детьми, поэтому выделить время на посещение врачей сложно. Здесь за один вечер удалось пройти всех специалистов, сдать анализы, сделать ЭКГ и флюорографию. Очень удобно прийти после работы и спокойно отправиться домой», — поделилась Евгения.

Особое внимание во время акции уделили профилактике серьезных заболеваний. Мужчины могли пройти обследование репродуктивного здоровья, а для жителей старше 40 лет организовали раннюю диагностику рака толстого кишечника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.