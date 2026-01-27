В Балашихе 132 ребенка прошли обследование выездной бригадой Ники детства

сегодня в 16:18

Выездная бригада проекта Ники Детства 26 января провела консультации и обследования для 132 детей в Балашихинской больнице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В состав выездной бригады вошли специалисты Научно-исследовательского клинического института детства Московской области. Врачи разных направлений — УЗИ, гастроэнтерологии, пульмонологии, аллергологии-иммунологии, эндокринологии, кардиологии и неврологии — провели приемы и обследования для маленьких пациентов.

Заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 2 Диана Темирова напомнила, что запись к специалистам осуществляется заранее через участкового педиатра при наличии медицинских показаний. Самостоятельная запись невозможна. Она подчеркнула, что специалисты стремятся обеспечить удобство родителей и заботу о здоровье детей.

Состав выездной бригады может меняться. Родителям рекомендуется уточнять актуальную информацию у участкового педиатра. В феврале бригада «Ники Детства» проведет выезды 6 февраля в поликлинике № 17 на улице Некрасова, 4, стр. 1, и 16 февраля в поликлинике № 2 на улице Третьяка, 4. Оба приема пройдут с 10:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.