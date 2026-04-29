В Ашиткове Воскресенска открыли обновленную амбулаторию

В селе Ашитково городского округа Воскресенск завершили ремонт врачебной амбулатории по народной программе «Единой России». Медицинскую помощь в обновленном здании будут получать 4 384 жителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Амбулатория рассчитана на обслуживание 3 617 взрослых и 767 детей. В здании созданы комфортные условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Здесь работают кабинеты врачей общей практики и терапевта, процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей.

В учреждении организован дневной стационар на пять коек терапевтического профиля. Жители могут пройти электрокардиографию, первый этап диспансеризации и профилактический осмотр, не выезжая за пределы села.

На первом этаже размещена подстанция скорой медицинской помощи, бригады которой обслуживают вызовы на прилегающей территории. Также открыт кабинет стоматологии общей практики. Входная группа оборудована пандусом и поручнями по программе «Доступная среда», что обеспечивает беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.