В Амурске пациенты с кожными заболеваниями лечатся среди грязи и плесени

Проходящие лечение в кожно-венерологическом диспансере жители Амурска вынуждены бороться за свое здоровье в обстановке, где повсюду развешаны тряпки, стоят ведра, а стены покрыты черной плесенью, пишет КомсаNews .

Текущая зима оказалась крайне тяжелой для пациентов кожно-венерологического диспансера. Протечки с потолка, распространение черной плесени в палатах и чрезмерная влажность сводят на нет эффективность терапии. Местная жительница предоставила фотографии, на которых запечатлены эти условия, и высказала тревогу относительно перспектив выздоровления людей с дерматологическими проблемами в такой обстановке.

Она обратила внимание на то, что в Комсомольске-на-Амуре нет специализированного стационара для кожных больных, а имеющаяся поликлиника с дневным стационаром переполнена. Это вынуждает пациентов из близлежащих населенных пунктов обращаться именно в диспансер в Амурске.

При этом собеседница издания отметила и хорошие стороны: по ее словам, врачи и медсестры проявляют внимание к больным, а питание организовано на достойном уровне. Также она упомянула об отсутствии некоторых базовых витаминов в инъекционной форме, но не считает этот фактор самым критичным, как и стоимость лечения, которая оценивается как невысокая.

Основной бедой остаются поврежденная кровля и ее следствие — постоянная сырость. Горожанка выразила опасения, что, если протечки происходят зимой, то с наступлением весны и таянием снегов обстановка может стать катастрофической.

По ее мнению, хотя пациенты и персонал терпят эти неудобства, проблема требует безотлагательного реагирования со стороны ответственных органов. Это необходимо для предотвращения дальнейшего ухудшения лечебной среды и неконтролируемого роста плесени.

