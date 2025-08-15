В 32 парках Подмосковья можно будет проверить здоровье на выходных

16 и 17 августа в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке». Выездные медицинские бригады будут работать в 32 парках различных городских округов, в том числе в Дмитрове, Талдоме, Люберцах, Коломне, Сергиевом Посаде и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Традиционно летом наши врачи проводят выездные профосмотры в парках Подмосоковья. Это удобный формат, поскольку любой желающий старше 18 лет может проверить здоровье во время прогулки в парке, для этого не надо идти в поликлинику. В этом году в акции „Проверь здоровье в парке“ приняли участие более 4,5 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно будет измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.