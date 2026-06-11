В 21 парке Подмосковья пройдут бесплатные медосмотры в выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в выходные в 21 городском округе Подмосковья, включая Долгопрудный, Подольск, Серпухов и Шатуру. Жители старше 18 лет смогут бесплатно проверить основные показатели здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездные бригады врачей будут принимать пациентов в парках региона в течение выходных. Пройти профилактический осмотр смогут все желающие старше 18 лет.

«По сложившейся традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки Московской области. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. В эти выходные проверить основные показатели здоровья можно в 21 городском округе Подмосковья», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования. Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.