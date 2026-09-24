В 2026 году хирурги Орехово-Зуевского округа применяют новую «С-дугу»

Хирурги Орехово-Зуевской больницы в 2026 году используют новый мобильный рентгеновский комплекс «С-дуга» для контроля операций в реальном времени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый мобильный рентгеновский комплекс «С-дуга» позволяет хирургам Орехово-Зуевской больницы отслеживать ход операций в реальном времени. Подвижная конструкция дает возможность делать снимки под необходимым углом. При этом лучевая нагрузка на пациентов и медперсонал снижена.

Аппарат применяют в травматологии, ортопедии, нейрохирургии и урологии. Он повышает точность манипуляций, сокращает время операций и способствует более быстрой реабилитации пациентов.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что с начала 2026 года медучреждения региона получили 11 таких комплексов. До конца года ожидается поставка еще восьми. На закупку оборудования направили около 226 млн рублей. Медучреждения оснащают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.