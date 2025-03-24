В 2025 году в Подмосковье планируют открыть пять постов скорой помощи

Заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения Московской области Максим Забелин во время совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства сообщил, что в 2025 году в регионе откроют пять подстанций скорой помощи и два поста.

«Мы продолжаем нашу работу по обновлению объектов скорой медицинской помощи. За последние три года отремонтировано 20 подстанций, 10 постов и 3 гаража. Построено 5 подстанций», — сказал Забелин.

Он уточнил, что в 2025 году в регионе планируется открыть пять подстанций и два поста скорой медицинской помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.