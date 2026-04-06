Уже не экзотическая болезнь: комары с дирофиляриозом опасны для Подмосковья

Дирофиляриоз, который переносят комары, может быть опасен для жителей Подмосковья. Болезнь перестала носить форму экзотической, заявил РИАМО главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

«Это уже не экзотическая „южная“ болезнь, а устоявшаяся и расширяющая свою географию угроза в центральной части России. Случаи заражения дирофиляриозом уже несколько лет регистрируют у людей в Москве и Подмосковье, а также во многих соседних областях. По данным на 2025 год, более тысячи случаев зафиксировано в 28 регионах РФ, включая Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области», — сказал Матюхин.

Он отметил, что с 2016 года в России наметился устойчивый рост числа заражений. В 2026 году возможен новый скачок, в том числе из-за аномально мягкой зимы, способствующей выживанию комаров. Матюхин добавил, что паразит распространяется на севере страны из-за изменения климата и удлинения теплого сезона.

«Ключевую роль играют и собаки, которые являются главным резервуаром инфекции. Их перевозка из южных регионов и высокая численность безнадзорных животных поддерживают циркуляцию паразита», — добавил врач.

