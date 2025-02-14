Уже 50 операций: в Нижнем Новгороде лечат сердце и сосуды по-новому
Врачи городской клинической больницы № 5 в Нижнем Новгороде внедрили ротационную атероэктомию — метод лечения, когда кальцифицированные атеросклеротические бляшки, мешающие кровоснабжению сосудов сердца, «высверливают», сообщает ИА «Время Н».
«Нам уже удалось успешно прооперировать 30 пациентов такого профиля. Еще 50 подобных операций мы выполнили при крайне протяженных сужениях просвета в сосудах, непосредственно питающих сердце», — заявил руководитель Центра сложных коронарных интервенций ГКБ № 5 Евгений Шахов.
Этот метод позволяет оказывать помощь и спасать жизни пациентам в очень сложных и угрожающих жизни ситуациях, например, в случае бифуркаций. Он также эффективен для больных с хроническими состояниями.
По словам главного врача учреждения Николая Родина, медики также применяют баллоны с лекарственным покрытием вместо коронарных стентов.