Уже 50 операций: в Нижнем Новгороде лечат сердце и сосуды по-новому

сегодня в 22:33

Врачи городской клинической больницы № 5 в Нижнем Новгороде внедрили ротационную атероэктомию — метод лечения, когда кальцифицированные атеросклеротические бляшки, мешающие кровоснабжению сосудов сердца, «высверливают», сообщает ИА «Время Н» .

«Нам уже удалось успешно прооперировать 30 пациентов такого профиля. Еще 50 подобных операций мы выполнили при крайне протяженных сужениях просвета в сосудах, непосредственно питающих сердце», — заявил руководитель Центра сложных коронарных интервенций ГКБ № 5 Евгений Шахов.

Этот метод позволяет оказывать помощь и спасать жизни пациентам в очень сложных и угрожающих жизни ситуациях, например, в случае бифуркаций. Он также эффективен для больных с хроническими состояниями.

По словам главного врача учреждения Николая Родина, медики также применяют баллоны с лекарственным покрытием вместо коронарных стентов.