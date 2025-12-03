Увлажняющие, сосудосуживающие, лечебные: как правильно подобрать капли для глаз

Зимой многие люди чаще обычного пользуются каплями для глаз, они подбирают их самостоятельно и просто используют при усталости, но такой подход может усугубить возникающие проблемы, сообщила РИАМО специалист офтальмологического центра «Зрение» Хадижат Сулейманова.

Она уточнила, что капли условно делятся на несколько групп: увлажняющие, или слезозаменители (помогают при ощущении сухости, «песка», дискомфорте после работы за компьютером, в сухом помещении или в самолете), сосудосуживающие (уменьшают покраснение за счет сужения сосудов), лечебные (противовоспалительные, противоаллергические, противомикробные, их назначает только врач).

«Увлажняющие капли можно использовать самостоятельно, но при сохранении жалоб важен осмотр офтальмолога. Сосудосуживающие капли быстро убирают покраснение, но не лечат причину. При частом применении они вызывают привыкание, и после отмены покраснение может стать даже сильнее — поэтому такие средства не подходят для длительного самолечения», — сказала Сулейманова.

С консервантом и без него

По ее словам, во многих многоразовых флаконах есть консервант, который защищает раствор от микробов после вскрытия. Если капли используют редко — 1-2 раза в день или время от времени, консервант допустим. Но при регулярном применении по нескольку раз в сутки добавки могут раздражать поверхность глаза: слезная пленка становится менее стабильной, быстрее рвется, усиливаются сухость и жжение.

Специалист предупредила, что особенно внимательно к консервантам стоит относиться людям, которые носят контактные линзы, недавно перенесли операции на глазах, страдают синдромом сухого глаза, имеют хроническое воспаление век.

При этом бесконсервантные варианты предпочтительны, если капли нужны 3-4 раза в день и чаще при регулярном и длительном использовании, из-за обычных капель появляются жжение и дискомфорт, к вечеру усиливается покраснение глаз, глаза часто сохнут из-за работы за компьютером, кондиционера или отопления.

Подобные средства выпускают в виде монодоз или во флаконах с фильтрами, где стерильность обеспечивается самой системой упаковки.

По густоте капель можно ориентироваться так: днем при работе за компьютером удобнее легкие растворы без «тумана» перед глазами, а на вечер — более густые, которые дольше удерживаются на поверхности глаза.

Как выбрать и применить

По словам собеседницы, при выборе капель важно обратить внимание на назначение средства (увлажняющее, противоаллергическое, сосудосуживающее), наличие консерванта в составе, пометку «без консервантов» или preservative free, срок годности и условия хранения.

При заказе на маркетплейсах стоит проверить срок годности капель, целостность упаковки и прозрачность раствора. Осадок, помутнение или поврежденная пломба — повод не использовать капли.

Даже безопасные увлажняющие капли важно применять правильно: не касаться кончиком флакона ресниц и кожи, не передавать средство другим людям, плотно закрывать крышку после использования.

Когда нужно обратиться к офтальмологу

Как считает эксперт, самолечение каплями стоит прекратить и обратиться к врачу, если у человека сохраняется или усиливается покраснение глаз, возникает боль, выраженное жжение или чувство инородного тела, появляется стойкая сухость, ощущение «песка», снижается острота зрения, появляются гнойные выделения или сильная светобоязнь.

«В таких ситуациях важно показать врачу сами капли, которые использовались. Офтальмолог оценит состояние поверхности глаза и подберет лечение и увлажняющие средства, безопасные при вашем режиме нагрузки на глаза», — заключила Сулейманова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.