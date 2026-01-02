Врач-невролог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Громова сообщила РИАМО, что инсульт может произойти даже во время сна, в таком случае он особенно опасен, так как упущено время для экстренной госпитализации человека.

«Это не отдельный медицинский диагноз, так называют инсульт, который происходит во время сна. Человек ложится спать здоровым, а просыпается с симптомами инсульта. Его главная опасность кроется в том, что упущено время, когда можно было бы начать лечение. Для наиболее эффективного лечения существует так называемое „терапевтическое окно“ — обычно до 4,5 часов с момента развития симптомов. При ночном инсульте это время часто бывает упущено, что снижает шансы на полное восстановление и увеличивает риск тяжелой инвалидизации или летального исхода», — объяснила Громова.

Врач добавила, что при ночном инсульте ни сам человек, ни его близкие не могут назвать точное время начала недуга с сосудами. Такая ситуация очень затрудняет для врачей выбор лечения.

Зачастую одной из причин ночного инсульта у некоторых людей становится артериальное давление. Оно не снижается ночью, как должно, а остается высоким или даже поднимается, увеличивая нагрузку на сосуды.

Громова отмечает, что в этот список можно отнести нарушение сердечного ритма. Оно может способствовать образованию тромбов в полостях сердца, которые затем по кровотоку могут попасть в сосуды головного мозга и вызвать их окклюзию. Это может произойти в любое время, включая ночь.

«Остановка дыхания — это главный фактор риска ночных инсультов. При апноэ происходят резкие скачки давления, падает уровень кислорода в крови, нарушается сердечный ритм, что многократно повышает риск ишемического инсульта», — отметила Громова.

Самое главное — если вы заметили у себя или у своих близких симптомы инсульта: слабость в конечностях, нарушение речи, головокружение, спутанность сознания, то вызывайте скорую немедленно — в такой ситуации каждая секунда на счету, резюмировала невролог.

