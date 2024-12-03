Уровень заболеваемость ОРВИ в Подмосковье не превышает пороговых значений

На прошедшей 48-й неделе 2024 года уровень заболеваемость ОРВИ не превышает пороговых значений (показатель заболеваемости ниже порогового уровня на 63,5%), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, бокавирус, вирус парагриппа, РС-вирус). Привито уже более 4,5 млн человек. Кампания по вакцинации против гриппа подходит к завершению. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

В большинстве случаев клинически ОРВИ проявляется в виде общей слабости, лихорадки, боли и першения в горле, головной и мышечной боли, заложенности носа и ринита.

Чтобы защититься от гриппа, коронавируса и других инфекций — респираторно-синцитиальной, парагриппа, аденовирусов, риновирусов, следует соблюдать и неспецифические меры профилактики:

поддерживать иммунитет в рабочем состоянии: правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим, побольше гулять на свежем воздухе, одевшись по погоде;

помнить о гигиене: регулярно мыть руки и использовать антисептик, не касаться лица и глаз в течение дня, соблюдать дистанцию при разговоре, предотвращать тесный контакт с людьми, у которых есть признаки заражения, правильно чихать и кашлять;

наносить на слизистую носа специальные мази, которые мешают проникновению вирусов в организм.

Для поддержания иммунитета существуют также различные витаминные комплексы и БАДы, однако принимать их без консультации врача не рекомендуется.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.