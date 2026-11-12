Урологи Воскресенской больницы спасли почку пациентки с помощью робота

У пациентки выявили гидронефроз — нарушение оттока мочи, при котором почка постепенно теряет функции. Причиной стал врожденный добавочный сосуд, питающий нижнюю часть почки: конфликт между артерией и мочеточником вызвал сужение и затруднил отток мочи.

Сначала врачи установили стент, чтобы спасти орган. При обследовании функцию почки оценили примерно в 40%. Следующий этап лечения был направлен на сохранение оставшейся функции.

Реконструктивные операции на почках и мочеточниках проводят десятилетиями: от открытых вмешательств врачи перешли к малотравматичной лапароскопии, а затем — к роботизированным системам, таким как da Vinci. Робот дает объемное изображение с многократным увеличением и позволяет точнее выполнять движения.

«Робот нам дает преимущество и в визуализации, и в контроле. То есть мы лучше контролируем сосуды, чтобы не повредить те из них, которые питают нижний сегмент почки», — отметил уролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Андреевич Кисляков.

По словам врача, технология также ускоряет операцию и улучшает ее результаты и течение послеоперационного периода. Робот не действует самостоятельно: им управляет хирург за консолью. Сейчас пациентка чувствует себя отлично и идет на поправку.

Операции проводят по ОМС. Для приема у специалистов Воскресенской больницы необходимо получить направление у терапевта в поликлинике по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.