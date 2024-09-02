Урологи из Подмосковья спасли молодую женщину от внутриутробной аномалии

Крайне редкий в урологической практике случай произошел в Мытищах. Тридцатилетнюю женщину беспокоили симптомы цистита. Углубленная диагностика выявила у нее новообразование, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты именуют эту патологию кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Такая аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. У мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин.

Урахус — это временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности зарастает. Иногда полностью не закрывается вследствие чего может сформироваться киста, которая со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.

«Киста урахуса не имеет отношения к воспалению мочевого пузыря, несмотря на симптомы цистита. Мы провели двухчасовую лапароскопическую операцию. Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно предлежало к его стенке. Успешно удалили новообразование, восстановили анатомию и функцию мочевого пузыря», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.

Женщина идет на поправку. Операция вернула ей качество жизни и избавила от риска осложнений.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к спецалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др. С начала года жители Подмосковья через портал более 1,5 млн раз оформили запись к врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.