«Нужна операция в области таза»: как обуздать стрессовое недержание мочи

Основной и наиболее эффективный способ лечения стрессового недержания мочи — установка специальной сетки-эндопротеза, которая поддерживает органы таза, сообщил РИАМО врач-уролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Карен Мкртчян.

«Недержание мочи — это распространенное заболевание, которым страдают каждая третья женщина старше 50 лет. Несмотря на его распространенность, оно не связано с естественным процессом старения и требует лечения», — пояснил врач.

По его словам, чаще всего оно проявляется в виде стрессового недержания, когда непроизвольное выделение случается при нагрузке, во время кашля или чихания, а также при смехе. Возникает оно из-за ослабления связок тазового дна с возрастом.

Он уточнил, что лекарственная терапия в таких случаях не дает результата. Но есть хирургические решения.

«Сегодня применяются два вида операций: установка обычного слинга и регулируемого субуретрального слинга. Последний метод позволяет точно настроить натяжение материала, что обеспечивает до 98% эффективности. Операция выполняется через влагалище, без разрезов, и длится не более 20 минут», — сказал Мкртчян.

Как добавил доктор, через неделю после процедуры можно вернуться к активной жизни и заниматься привычными делами без дискомфорта.