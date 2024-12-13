В Ленинском округе вскоре откроется современная школа на 1 100 учеников

В Ленинском округе вскоре откроется современная школа, рассчитанная на 1 100 учеников. Планируется, что занятия начнутся сразу после новогодних каникул. В настоящее время завершаются последние приготовления. Об этом сообщает пресс-служба секретаря Ленинского отделения партии «Единая Россия», главы округа Станислава Каторова.

Новая школа станет частью образовательного комплекса СОШ № 11. В здании предусмотрены два блока: начальная школа на 400 мест и основная — на 700. Проект реализован в рамках «Народной программы Единой России».

Школа оборудована всем необходимым для комфортного обучения: просторные классы, лаборатории, зоны отдыха, два спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотека с медиатекой и IT-зонами, большая столовая на 550 мест, стадион и беговые дорожки. Кроме того, предусмотрены профильные классы: IT, инженерные и медицинские.

В учебное заведение переходит 58 педагогов вместе с учениками из других корпусов школы № 11. Для привлечения новых специалистов предусмотрены меры поддержки: компенсация за аренду жилья, выплаты и дополнительные надбавки.

«Открытие новой школы в Ленинском округе станет важным шагом на пути к развитию системы образования Ленинского округа. Преимущества делают новую школу не только центром знаний, но и местом, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности и добиться успеха в избранной сфере. Важным аспектом этого проекта является его реализация в рамках «Народной программы Единой России», что подчеркивает значимость государственной поддержки в развитии инфраструктуры образования. Этот пример показателен и для других регионов, стремящихся улучшить условия для учащихся и педагогов», — сказал секретарь Ленинского отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.