«Никаких богов, только монстры»: опубликован трейлер «Ведьмака 4»
Первый трейлер долгожданной ролевой игры «Ведьмак 4» презентовали на церемонии The Game Awards 2024. В главной роли — повзрослевшая Цири из предыдущей части — «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Компания-разработчик CD Projekt RED подтвердила, что четвертая часть игры станет началом новой трилогии. Это будет самый масштабный и амбициозный проект в серии. Он разрабатывается на движке Unreal Engine 5.
Действие «Ведьмака 4» развернется спустя несколько лет после событий третьей части.
Цирилла Фиона Элен Рианнон — полноценный ведьмак, охотящийся на монстров ради денег. После событий «Ведьмака 3» девушка прошла болезненное «Испытание трав», которое превратило ее в могущественную воительницу. Она готова отправиться в совершенно новое путешествие, полное опасностей и неожиданных поворотов судьбы.
Из трейлера не ясно, появится ли в игре Геральт — главный герой первых трех частей «Ведьмака».
Дата релиза игры официально не объявлена.