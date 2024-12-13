«Никаких богов, только монстры»: опубликован трейлер «Ведьмака 4»

сегодня в 12:39

Первый трейлер долгожданной ролевой игры «Ведьмак 4» презентовали на церемонии The Game Awards 2024. В главной роли — повзрослевшая Цири из предыдущей части — «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Компания-разработчик CD Projekt RED подтвердила, что четвертая часть игры станет началом новой трилогии. Это будет самый масштабный и амбициозный проект в серии. Он разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Действие «Ведьмака 4» развернется спустя несколько лет после событий третьей части.

Цирилла Фиона Элен Рианнон — полноценный ведьмак, охотящийся на монстров ради денег. После событий «Ведьмака 3» девушка прошла болезненное «Испытание трав», которое превратило ее в могущественную воительницу. Она готова отправиться в совершенно новое путешествие, полное опасностей и неожиданных поворотов судьбы.

Из трейлера не ясно, появится ли в игре Геральт — главный герой первых трех частей «Ведьмака».

Дата релиза игры официально не объявлена.