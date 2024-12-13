В Орехово-Зуеве снесли полуразрушенное нежилое строение

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городе Орехово-Зуево было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание. Строение располагалось в непосредственной близости от железнодорожной станции Орехово-Зуево, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом. Осенью этого года силами ОАО «РЖД» были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от застройки, спланирована и расчищена от строительного мусора.

Всего на территории Орехово-Зуевского городского округа было выявлено 350 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 273 объектов, что составляет порядка 78% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.