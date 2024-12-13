В Краснознаменске преобразилась площадь Семьи благодаря наказам жителей

В рамках народной программы и губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды», а также благодаря наказам жителей в 2019 году была масштабно преобразована площадь Семьи в Краснознаменске. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Краснознаменск Ольги Орловой.

«Горожане не раз обращали внимание администрации на то, что центральная площадь нуждается в ремонте. Были жалобы, связанные с мусором, грязными скамейками, разрушенными тротуарами. Кроме того, на площади находятся несколько торговых зданий. Их построили еще в девяностых, с тех пор фасады капитально не ремонтировали», — прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Краснознаменск Ольга Орлова.

Так, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, при взаимодействии с АО «Военторг Москва» в 2019-2021 была произведена реконструкция и благоустройство территории, в результате которых площадь Семьи преобразилась и получила современный облик, игровую зону для детей, а также места для отдыха взрослых. А скульптурная композиция «Семья защитника Отечества» и вовсе стала новой местной достопримечательностью.

«Главная задача реализации народной программы — это понятный и видимый результат в каждом конкретном направлении. Показатели проведенной работы — не просто цифры отчетов, а конкретные перемены в жизни каждого жителя Подмосковья», — отметила Ольга Орлова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.