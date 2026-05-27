Уролог Бицоев заявил о вреде длительного воздержания

Уролог-андролог Тимур Бицоев сообщил, что длительное половое воздержание может ухудшать качество спермы и эректильную функцию. Оптимальный перерыв, по данным ВОЗ, составляет от двух до пяти дней, сообщает Life.ru .

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев предупредил, что длительное отсутствие сексуальной активности способно негативно сказаться на мужском здоровье. По его словам, застойные процессы могут приводить к хроническому абактериальному простатиту с болями в промежности, дискомфортом при мочеиспускании и ухудшением эрекции.

Застой секрета также повышает риск образования простатических конкрементов — мелких камней в тканях предстательной железы. Они поддерживают воспаление и могут становиться очагом рецидивирующих инфекций.

Распространенное мнение о пользе длительного воздержания для зачатия врач назвал ошибочным. При редкой эякуляции в сперме накапливаются старые сперматозоиды с измененной морфологией и повреждениями ДНК, а их подвижность снижается.

«Оптимальный период воздержания для улучшения фертильности, согласно данным ВОЗ, составляет от двух до пяти дней. Более длительные паузы могут ухудшать репродуктивный потенциал», — отметил уролог.

Бицоев добавил, что при отсутствии регулярной активности снижается тонус гладкой мускулатуры и ухудшается кровоснабжение, а тревожность перед половым контактом может спровоцировать психогенную эректильную дисфункцию. В группе риска находятся мужчины с сидячей работой, низкой физической активностью и хроническим простатитом.

