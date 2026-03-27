Уролог Бицоев предупредил о вреде смартфона для спермы

Уролог-андролог Тимур Бицоев рассказал, что привычка носить смартфон в переднем кармане и другие повседневные факторы могут снижать мужскую фертильность, сообщает Life.ru .

Уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев сообщил, что на способность к зачатию влияют не только возраст и вредные привычки, но и образ жизни.

«Привычка носить смартфон в переднем кармане брюк или держать его рядом с паховой областью рассматривается как потенциальный фактор риска. Тепло и электромагнитное излучение устройства могут неблагоприятно влиять на сперматогенез», — рассказал Бицоев.

По словам специалиста, как недостаток движения, так и чрезмерные нагрузки ухудшают фертильность. Гиподинамия нарушает кровообращение в органах малого таза, а интенсивные тренировки с перегревом и обезвоживанием вызывают стресс и отражаются на качестве спермы.

Хронический стресс снижает уровень тестостерона и нарушает сперматогенез. Ситуацию усугубляют проблемы со сном. Важную роль играет и питание: дефицит цинка, селена и витаминов группы B ухудшает показатели спермы, а избыток простых углеводов и трансжиров ведет к ожирению и гормональным сбоям.

Кроме того, на фертильность влияют сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы, а также некоторые лекарственные препараты. Специалист отметил, что мужская фертильность отражает общее состояние организма, поэтому при планировании беременности важно учитывать образ жизни и проходить обследование.

