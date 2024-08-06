Уникальная операция: в Петербурге женщине удалят опухоль сетчатки глаза

В Международный день офтальмологии врачи Центра Федорова в Санкт-Петербурге проведут первую в мире операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пациентка страдает редким наследственным заболеванием Гиппеля-Линдау. Врачи применят метод селективной послойной транспупиллярной термотерапии и уберут нарост, который находится в непосредственной близости от глазного нерва.

Разработка уникальной методики заняла около 30 лет. Операция несет большие риски, малейшая неточность чревата полной или частичной потерей зрения. Тем не менее, пациентка из Тульской области уже полностью перестала видеть вторым глазам, а сейчас на карту поставлена вся ее полноценная жизнь.

Для борьбы с орфанной патологией врачи петербургского центра создали специальную междисциплинарную группу врачей. В ней состоят не только офтальмологи, но и генетики, нейрохирурги, неврологи и радиотерапевты из Петербурга и Москвы.