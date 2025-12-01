Укутаться и согреться: что делать при обморожении
Специалист-фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева предупредила об опасности обморожений в декабре и в период новогодних праздников, сообщает RuNews24.ru.
«Растирать или натирать место обморожения спиртовыми или маслянистыми растворами нельзя. Эти методы могут навредить тканям. Вместо этого рекомендуется аккуратно укутать пораженные участки теплой тканью или одеялом», — сказала доктор.
По ее словам, в первую очередь обмороженному человеку нужно помочь добраться до теплого места и согреть пораженные участки.
Волдыри при таких поражениях появляются не сразу, но, если они есть, растирать кожу нельзя. Важно медленно и бережно ее согревать.
При обморожении стоит померить температуру и оценить величину волдырей. Если они слишком большие, нужно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.
