Укутаться и согреться: что делать при обморожении

Специалист-фельдшер скорой медицинской помощи Ольга Карасева предупредила об опасности обморожений в декабре и в период новогодних праздников, сообщает RuNews24.ru .

«Растирать или натирать место обморожения спиртовыми или маслянистыми растворами нельзя. Эти методы могут навредить тканям. Вместо этого рекомендуется аккуратно укутать пораженные участки теплой тканью или одеялом», — сказала доктор.

По ее словам, в первую очередь обмороженному человеку нужно помочь добраться до теплого места и согреть пораженные участки.

Волдыри при таких поражениях появляются не сразу, но, если они есть, растирать кожу нельзя. Важно медленно и бережно ее согревать.

При обморожении стоит померить температуру и оценить величину волдырей. Если они слишком большие, нужно обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.

