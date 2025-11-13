Укусил комар: червяка нашли в глазу у жительницы Омска

сегодня в 21:59

Врачи удалили живого червя из глаза девушки в Омске

В Омске У местной жительницы обнаружили живого червяка в глазу. Паразит, вероятно, попал под веко после укуса комара, сообщает SHOT .

В Клиническую офтальмологическую больницу имени Выходцева обратилась девушка с жалобами на неприятные ощущения в глазу. Пациентка отметила странные ощущения, как будто внутри глаза что-то шевелится. При осмотре врачи обнаружили в глазу живого червя — дирофилярию.

Предположительно, омичка заразилась личинкой червя после укуса комара. К счастью, такие паразиты не способны размножаться в организме человека.

Врачи провели операцию по удалению червя из глаза девушки. В настоящее время пациентка хорошо себя чувствует.

