Укус пчелы или осы: когда стоит немедленно вызвать скорую помощь

Для большинства людей укус пчелы или осы вызовет лишь временный дискомфорт, но есть россияне, которые могут погибнуть после такой встречи с насекомым из-за сильной аллергической реакции. Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова в разговоре с РИАМО рассказала, при каких симптомах после укуса пчелы или осы нужно начинать бить тревогу и звонить в скорую помощь, потому что это может привести к смерти пострадавшего.

Когда оса или пчела вонзает жало в тело человека, под кожу попадает сложный коктейль из токсинов. У здоровых россиян организмы справляются с этой атакой, отвечая локальным воспалением, но так бывает не у всех.

«Представьте, что происходит, когда иммунная система воспринимает яд как смертельного врага — она бросает все силы на борьбу, вызывая катастрофические последствия для всего организма. Самые страшные осложнения развиваются молниеносно: гортань отекает, перекрывая доступ воздуха, давление падает до критических значений, сознание становится спутанным. В таких случаях счет идет на минуты, и только своевременная помощь может спасти жизнь», — рассказала Ермакова.

Смертельно опасные симптомы

Обычная реакция на укус — это покраснение диаметром в два-три сантиметра и умеренная боль. Но когда появляются ярко-красные пятна по всему телу, отекает лицо, губы и веки, а в горле появляется ком и дыхание становится хриплым — медлить нельзя, нужно сразу звонить в скорую помощь, так как если не оказать помощь, все может закончиться летальным исходом.

При сильной аллергической реакции у человека также учащается сердцебиение, появляется слабость, тошнота и головокружение. Эти признаки — красные флаги, сигнализирующие о начале анафилактического шока. В такой ситуации нужно действовать быстро и решительно.

Алгоритм спасения

Если оса или пчела ужалили, но у человека нет аллергической реакции, достаточно аккуратно тупым предметом убрать жало, обработать рану дезинфицирующим средством или промыть проточной водой, затем приложить лед на 10 минут, а также принять антигистаминный препарат нового поколения. Если реакция есть, действия должны быть другими.

Когда появляются первые симптомы аллергической реакции, врач рекомендует сразу же использовать автоинъектор с адреналином, если он был ранее прописан специалистом. Ермакова настаивает на том, чтобы скорую помощь пострадавшему человеку от укуса насекомого вызывали при первых признаках аллергии. При этом пострадавшего следует уложить так, чтобы его ноги находились в приподнятом положении. Для облегчения дыхания целесообразно ослабить воротник и ремень.

Многие действия, предпринимаемые окружающими с целью оказания помощи, на самом деле могут ухудшить состояние пострадавшего. Например, категорически не рекомендуется пытаться выдавливать яд, так как это наоборот помогает ему быстрее распространиться по организму. Также недопустимо прикладывать к месту поражения землю или листья, так как это часто приводит к инфицированию раны, а употребление алкоголя, якобы для дезинфекции, только усиливает отечность и может критически осложнить ситуацию.

Врач настоятельно рекомендует незамедлительно обратиться к специалистам, если жало насекомого попало в слизистые оболочки глаз или ротовой полости. Особую опасность представляют ситуации, когда пострадавшим оказывается малыш, не достигший пятилетнего возраста. Критическими считаются также случаи множественных укусов, превышающих пять за один раз. Люди, страдающие хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы, должны проявлять особую бдительность после укуса.

Как себя обезопасить от укусов?

Чтобы обезопасить себя и своих близких от нежелательных встреч с жалящими насекомыми, следует во время отдыха на природе отказаться от одежды ярких оттенков и не использовать парфюмерию со сладкими ароматами, которые могут привлечь внимание пчел и ос.

Ермакова посоветовала всегда иметь при себе антигистаминные препараты. Важно помнить, что аллергия на укусы насекомых может проявиться неожиданно, даже если ранее не наблюдалось подобных реакций.