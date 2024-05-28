В Серпухове приступил к работе новый врач аллерголог-иммунолог

В мае текущего года на должность врача аллерголога-иммунолога Серпуховской больницы пришел новый специалист, передает пресс-служба администрации городского округа.

Константин Волков в 2003 году окончил Российский государственный медицинский университет по специальности: «Педиатрия». После окончания ВУЗа в период 2003–2005 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре при Национальном медицинском иссле­довательском центре здоровья детей Минздрава России по специальности: «Педиатрия».

В 2008 году прошел профессиональную переподготовку по специальности: «Аллергология и иммунология». В 2012 году присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Константин Волков имеет 13 летний опыт работы в должности врача-педиатра и 5 лет в должности врача-аллерголога-иммунолога. С 27 мая 2024 года принят на должность врача-аллерголога-иммунолога Серпуховской больницы.

«Проблема аллергических заболеваний актуальна всегда, в том числе среди населения нашего округа. И чтобы качественно диагностировать данный вид заболевания и своевременно оказывать помощь людям, подверженным аллергиям, нужен специалист», — отметила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Серпуховской больницы Валентина Конькова.

В Серпухове создаются все условия для привлечения медицинских сотрудников: компенсируется аренда жилья, предоставляются земельные участки, у медработников есть социальная ипотека. Также, за счет средств бюджета, предусмотрена ежемесячная компенсация за наем жилого помещения в размере 50% от стоимости и продолжается практика предоставления специалистам служебного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.