Ученый из Уфы обвинил американцев в краже его технологии закачки трупного жира

В США внезапно стала популярна технология закачки трупного жира в ягодицы и женскую грудь вместо силикона. Ученый из Уфы утверждает, что именно он создал данный метод, а американцы украли его, сообщает Mash .

В 1970-х годах профессор Эрнст Мулдашев из Башкортостана изобрел препарат «Аллоплант». Ученый надеялся с его помощью лечить зрение и восстанавливать роговицу глаза. Позднее аппарат стали применять для сосудов, кожи и тканей.

Методика включает в себя покупку трупного материала, который стерилизуется, очищается от ДНК и превращается в массу для инъекций. Недавно данную технологию стали массово использовать в США — американкам делают инъекции трупного жира в ягодицы и грудь, чтобы увеличить их. Такая процедура стоит в США порядка 45 тыс. долларов (около 3,5 млн рублей).

Эрнст Мулдашев рассказал, что его изобретением интересовались представители 93 стран. Но он не продавал технологию, в том числе отказался от американского предложения. Свою методику ученый защитил 10 патентами в США, Германии, Франции, Швейцарии, Италии и более 60 — в России.

Ученый утверждает, что американцы украли технологию. Но при каких обстоятельствах это произошло — неизвестно. При этом в США ее применяют неправильно, как уточнил Мулдашев. По его словам, увеличить грудь с помощью препарата нельзя — ткань после введения начнет расти, но размер сильно ограничен генетически.

