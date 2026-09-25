Ученые зафиксировали меньший рост сахара в крови при совместной еде

После одинаковой углеводной еды уровень глюкозы у участников исследования рос меньше и быстрее возвращался к исходному, если они ели в компании, сообщает Сноб .

Исследование возглавили профессор Шир Атзиль и докторант Мония Масалха из Еврейского университета, а также врач Шай Фукс из медицинского центра «Шиба». Авторы назвали обнаруженный эффект «социальной физиологией»: присутствие других людей может помогать организму регулировать свои функции.

В других экспериментах присутствие близкого человека помогало организму поддерживать температуру при воздействии холода и снижало стрессовые реакции у взрослых и младенцев. Физическое прикосновение для этого не требовалось.

Ученые подчеркнули, что отношения не заменяют медицинскую помощь, полноценное питание и физическую активность. При этом социальное окружение может быть связано с физическим самочувствием.

«Регуляция сахара в крови зависит не только от того, что мы едим, но и от того, с кем мы едим», — заключила Атзиль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.