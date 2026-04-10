Ученые выявили связь брака и риска онкологии

Ученые: у никогда не состоявших в браке риск развития онкологии выше

Исследователи проанализировали данные более четырех миллионов человек и обнаружили, что у никогда не состоявших в браке риск ряда онкологических заболеваний выше, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Ученые изучили, как семейный статус связан с частотой рака у людей старше 30 лет. Анализ показал: те, кто никогда не вступал в брак, чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями. Такая тенденция отмечена для большинства основных типов опухолей.

Наиболее заметная разница выявлена для форм рака, связанных с образом жизни, инфекциями и вредными привычками. Среди мужчин без брачного опыта риск отдельных видов рака оказался примерно на 70% выше, чем у женатых. У женщин показатель достигал около 85% по сравнению с теми, кто состоит или состоял в браке.

В отдельных случаях различия были еще значительнее. Так, вероятность рака шейки матки у женщин, никогда не выходивших замуж, почти втрое выше.

Авторы подчеркивают, что прямой причинно-следственной связи не установлено. По их мнению, семейный статус отражает совокупность факторов — уровень медицинского наблюдения, регулярность обследований, образ жизни и социальную поддержку, которые могут влиять на риск заболеваний.

