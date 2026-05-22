Ученые выявили рост температуры у женщин с возрастом

Американские ученые обнаружили, что у женщин от 18 до 42 лет базовая утренняя температура тела постепенно повышается с возрастом. Этот показатель может помочь в ранней диагностике менопаузы и возрастных изменений, сообщает «Царьград» .

Исследователи проанализировали данные, собранные еще в 1990-х годах. Более 750 здоровых добровольцев ежедневно измеряли утреннюю температуру. Выяснилось, что до овуляции она ниже, а после — выше. При этом с возрастом базовый уровень постепенно растет: у женщин старше 35 лет он в среднем на 0,05 градусов выше, чем у 20-летних.

Похожие результаты получила команда Мари Гомберт-Лабеденс из SRI International. С помощью «умных» колец, измеряющих температуру кожи пальцев, ученые подтвердили, что у женщин старше 42 лет показатели выше, чем у участниц 18–35 лет.

«В температурном сигнале зашифровано много данных о здоровье», — пояснила Мари Гомберт-Лабеденс.

Ученые предполагают, что эффект связан с гормональной перестройкой перед перименопаузой. После наступления менопаузы температура обычно снижается. В дальнейшем носимые термодатчики могут помочь выявлять приближение менопаузы, ускоренное биологическое старение и ранние стадии рака яичников. Точность алгоритмов прогноза, которые тестируют компании Oura и Apple, пока составляет 70–75%.

