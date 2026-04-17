Ученые выявили разные риски ожирения для мужчин и женщин

Ученые установили, что ожирение по-разному влияет на здоровье мужчин и женщин: у первых чаще страдает печень и обмен веществ, у вторых — растет уровень холестерина и воспаления, сообщает «Царьград» .

Исследование опубликовано в Science Daily. Ученые проанализировали данные 886 женщин со средним возрастом 45 лет и 248 мужчин возрастом в среднем 41 года. Все пациенты проходили лечение в клинике борьбы с ожирением при медицинском факультете университета в 2024–2025 годах.

Обследование показало, что индекс массы тела у мужчин был лишь немного выше, чем у женщин (37,5 против 36). Однако объем талии достигал 120 см против 108 см. У мужчин также выявили повышенные уровни печеночных ферментов ALT и GGT, триглицеридов и креатинина, что указывает на более высокий риск метаболических и печеночных осложнений.

У женщин чаще фиксировали высокий общий холестерин (215 против 203 мг/дл), повышенный уровень ЛПНП (130 против 123 мг/дл) и маркеры воспаления — С-реактивный белок, скорость оседания эритроцитов и число тромбоцитов.

Ведущий автор исследования Зейнеп Пекель подчеркнула значимость учета половых различий.

«Наши результаты показывают, насколько важны гендерно ориентированные исследования. Половые различия — значимый фактор в патологии и течении ожирения, а наши данные могут стать отправной точкой для разработки таргетных терапий», — цитируют слова доктора «Известия».

Авторы отметили, что работа носит поперечный характер и охватывает в основном взрослых турецкого происхождения, поэтому для подтверждения выводов нужны более масштабные исследования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.