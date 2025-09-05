Ученые выяснили, что потребление кофе может снизить качество донорской крови

Ученые из Колорадского университета пришли к заключению, что употребление кофе может негативно влиять на качество донорской крови, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Haematologica.

Такие выводы были достигнуты после анализа образцов крови более чем у 13 тыс. участников. Увеличенная концентрация кофеина способствует повреждению красных кровяных телец во время хранения. Эти клетки хуже приживаются у пациентов, которым переливают кровь, и медленнее способствуют повышению уровня гемоглобина. Помимо этого, эритроциты, полученные от таких доноров, быстрее разрушаются.

Самые заметные отрицательные воздействия были выявлены у доноров и реципиентов, имеющих вариант гена ADORA2b, который играет роль в регуляции функций эритроцитов при недостатке кислорода. Ученые полагают, что это открытие может лечь в основу для создания персонализированного подхода к переливанию крови.

Поскольку миллионы людей регулярно употребляют кофеин, его наличие в организме рассматривается как фактор риска, поддающийся контролю. Принимая во внимание короткий период полувыведения кофеина из организма, для минимизации его влияния достаточно временно воздержаться от его употребления в день донации.