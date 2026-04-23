Ученые связали гаджеты с задержкой речи у детей

Ученые выяснили, что длительное время перед экранами связано с меньшим словарным запасом и более поздним началом речи у детей, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Исследование охватило почти две тысячи детей в возрасте от одного до четырех лет и продолжалось полтора года. Родители заполняли анкеты о том, сколько времени ребенок проводит перед экраном, читают ли ему книги и как развивается речь.

Выяснилось, что в среднем дети смотрят телевизор более часа в день, зачастую в фоновом режиме. Наибольший интерес вызывает развлекательный контент, затем музыка и познавательные программы.

Анализ показал, что длительное экранное время связано с меньшим словарным запасом и более поздним началом речи. В семьях с низким уровнем дохода дети реже читают книги и имеют меньше возможностей для обучения.

При этом чтение и совместный просмотр с родителями способствуют развитию языковых навыков. Полученные данные подтверждают прежние выводы о негативном влиянии гаджетов на речевое развитие детей.

