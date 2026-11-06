Ученые создали зубную щетку, которая уничтожает бактерии электричеством

Новая зубная щетка вырабатывает электрический заряд во время чистки и с его помощью разрушает бактериальную биопленку, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на New Atlas.

Разработчики встроили в щетинки нити из поливинилиденфторида — материала, способного генерировать электричество. Заряд запускает реакции, при которых образуются активные формы кислорода. Они разрушают биопленку и повреждают бактерии, вызывающие заболевания полости рта.

В лаборатории количество бактерий Streptococcus mutans и Porphyromonas gingivalis сократилось на 45–78%, тогда как обычная нейлоновая щетка снизила их численность менее чем на 10%. На коровьих зубах технология позволила устранить более 99% биопленки.

В трехмесячном исследовании участвовали 115 добровольцев. У пользователей новой щетки снизилась доля нескольких болезнетворных бактерий. Показатели зубного налета и здоровья десен оказались лучше, чем у тех, кто использовал обычную щетку.

Исследователи подчеркнули: снижение доли вредных микроорганизмов не обязательно означает уменьшение их общего количества. Результаты пока не доказывают, что технология предотвращает кариес и пародонтит в долгосрочной перспективе. Для этого нужны более продолжительные наблюдения.

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