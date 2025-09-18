Ученые перечислили неожиданные свойства чая из малины

Ученые провели исследование и узнали, что чай из листьев малины дает возможность держать под контролем уровень сахара в крови. В эксперименте участвовали 22 человека — мужчины и женщины, результаты работы выложило издание Nutrients, сообщает « Царьград ».

У испытуемых отсутствовали проблемы со здоровьем. Во время эксперимента они получали порции сахарозы и глюкозы. Иногда их давали вперемешку с чаем из малиновых листьев.

У тех, кому сахарозу давали вместе с напитком, уровень сахара в крови через 15 минут оказывался на 25% меньше по сравнению с контрольной группой. Через 30 минут он был ниже на 50%. Инсулин тоже увеличивался значительно медленнее.

Ученые объяснили такой эффект тем, что в листьях малины есть полифенолы. Среди них и эллаговая кислота.

Такие вещества замедляют функционирование ферментов, расщепляющих сахарозу. Таким образом, ее усвоение замедляется. Однако на глюкозу такое правило не распространяется.

В будущем ученые хотят проверить, как чай с листьями малины повлияет на людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

