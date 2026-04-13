Ученые обнаружили природный ускоритель выведения алкоголя

Южнокорейские ученые заявили, что смесь мандаринового уксуса и экстракта Hovenia dulcis ускоряет выведение алкоголя и защищает печень. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function, сообщает «Царьград» .

Специалисты предложили способ снизить последствия употребления алкоголя с помощью растительного комплекса. В его основе — уксус из мандаринов Citrus unshiu и экстракт плодов Hovenia dulcis.

После употребления спиртного в организме накапливается ацетальдегид — токсичный метаболит этанола. Именно он вызывает основные симптомы похмелья, а печень не всегда успевает быстро его переработать.

Эксперименты на животных показали, что смесь снижает пиковую концентрацию этанола в крови и уменьшает уровень ацетальдегида. Также ученые зафиксировали защиту клеток печени от окислительного стресса и жировой дистрофии.

В исследовании с участием 30 добровольцев растительный комплекс подтвердил эффективность: у испытуемых быстрее снижались показатели алкоголя и продуктов его распада.

По мнению авторов работы, эффект связан с активацией печеночных ферментов, расщепляющих спирт, и антиоксидантной поддержкой тканей. При этом ученые подчеркнули, что для окончательных выводов необходимы более масштабные клинические исследования.

