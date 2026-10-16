Ученые обнаружили, что клетки матери могут сохраняться в мозге до 80 лет

Клетки, полученные человеком от матери, могут оставаться в его мозге даже в 80-летнем возрасте. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной на bioRxiv, сообщает «Царьград» .

Исследователи изучили образцы мозга 37 детей от рождения до 14 лет. Материал получили во время нейрохирургических операций по лечению эпилепсии. Ранее ученые знали, что отдельные материнские клетки проходят через плаценту и остаются активными после рождения, но не установили точно их распространенность и срок жизни.

С помощью количественной полимеразной цепной реакции и инструмента Cellector авторы выявили клетки матери у 26 участников. Медианная доля составила 2,2 на 100 тысяч собственных клеток. Из-за столь низкой доли фактическая распространенность может быть выше. Анализ рибонуклеиновой кислоты отдельных ядер выявил материнские клетки среди нейронов, микроглии, олигодендроцитов и астроцитов.

Затем авторы изучили данные других исследований — от эмбрионального периода до возраста 80 лет. Чужеродные клетки встречались во всех возрастных группах, но их доля со временем снижалась. Причины пока неизвестны. Ученые предполагают, что понимание роли этих клеток в будущем поможет лечить аутоиммунные заболевания.

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