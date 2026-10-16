Ученые обнаружили, что клетки матери могут сохраняться в мозге до 80 лет
Клетки, полученные человеком от матери, могут оставаться в его мозге даже в 80-летнем возрасте. К такому выводу пришли авторы работы, опубликованной на bioRxiv, сообщает «Царьград».
Исследователи изучили образцы мозга 37 детей от рождения до 14 лет. Материал получили во время нейрохирургических операций по лечению эпилепсии. Ранее ученые знали, что отдельные материнские клетки проходят через плаценту и остаются активными после рождения, но не установили точно их распространенность и срок жизни.
С помощью количественной полимеразной цепной реакции и инструмента Cellector авторы выявили клетки матери у 26 участников. Медианная доля составила 2,2 на 100 тысяч собственных клеток. Из-за столь низкой доли фактическая распространенность может быть выше. Анализ рибонуклеиновой кислоты отдельных ядер выявил материнские клетки среди нейронов, микроглии, олигодендроцитов и астроцитов.
Затем авторы изучили данные других исследований — от эмбрионального периода до возраста 80 лет. Чужеродные клетки встречались во всех возрастных группах, но их доля со временем снижалась. Причины пока неизвестны. Ученые предполагают, что понимание роли этих клеток в будущем поможет лечить аутоиммунные заболевания.
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