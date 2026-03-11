Ученые объяснили эволюцию вирусов пандемий XXI века

Американские ученые выяснили, как менялись вирусы, вызвавшие крупнейшие вспышки XXI века, и не нашли признаков их лабораторного происхождения, сообщает MIR24.TV .

Команда Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировала семь крупных вспышек последних десятилетий, включая COVID-19, Эболу и грипп. Исследователи изучили, как вирусы эволюционировали до и после перехода к человеку.

Анализ показал, что до начала эпидемий в геномах патогенов не было необычных изменений. Вирусы циркулировали среди животных и стали опасными для людей из-за стечения обстоятельств.

«Как только болезнь появилась у людей, в течение года возникли новые варианты», — отметили ученые.

По данным авторов, SARS-CoV-2 сначала адаптировался к летучим мышам и лишь после передачи человеку начал быстро накапливать значимые мутации. Похожие процессы зафиксированы у вирусов Эбола, Марбург, ВИЧ-1, гриппа А, SARS-CoV, MERS-CoV и оспы обезьян.

Пандемия H1N1 2009 года, пришедшая от свиней, развивалась по обычной эволюционной траектории до заражения людей. После этого вирус приобрел множественные мутации и распространился по миру, заразив около четверти населения и унеся 230 тысяч жизней.

Авторы подчеркнули, что их выводы опровергают версию о лабораторном создании этих вирусов: эволюция шла естественным путем без признаков внешнего вмешательства.

