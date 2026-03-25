Ученые ННГУ запатентовали ИИ‑сервис для оценки возраста мозга

Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского получили патент на сервис, который за 15 минут определяет биологический возраст и ранние признаки когнитивных нарушений, сообщает ИА «Время Н» .

Команда Исследовательского центра в сфере ИИ и НИИ биологии старения им. Н. И. Лобачевского разработала онлайн‑платформу «Калькулятор когнитивного биологического возраста» (6+). Точность модели сопоставима с методами на основе магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Сервис внедряют в практику медицины здорового долголетия «Росатома» и ФМБА России, его используют клиники превентивной медицины. Результаты опубликованы в журнале N PJ Aging.

«Первый релиз наших „Когнитивных часов“ на открытой платформе ННГУ состоялся в мае 2024 года. Сейчас это полностью функциональная система с солидной доказательной научной базой и закрепленными правами интеллектуальной собственности. Мы создали доступный инструмент, который позволяет любому человеку за 15 минут оценить состояние своих когнитивных функций и получить детальную расшифровку. Это важный шаг к персонализированной профилактике нейродегенеративных заболеваний», — рассказал руководитель исследования, директор НИИ биологии старения ННГУ Михаил Иванченко.

Модель Cognitive‑Age‑V обучена на данных более 1800 человек 20–85 лет. Она учитывает результаты пяти тестов на память, внимание, логику, скорость реакции и цветовосприятие. Наибольший вклад дают кампиметрия и тест Струпа.

«В отличие от хронологического возраста, когнитивный возраст показывает реальное состояние нейронных процессов. <…> У пациентов с деменцией система зафиксировала ускоренное старение мозга в среднем на 15,4 года», — сообщил Иванченко.

Сервис доступен на сайте ННГУ и в RuStore для Android. Проект поддержало Минэкономразвития России.

