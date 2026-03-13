Ученые нашли способ узнать об ошибке косметолога до появления последствий

Специалисты Сеченовского университета предложили использовать медицинский тепловизор для контроля за реакцией организма после инъекций ботулотоксина и филлеров, сообщает Life.ru .

Исследователи доказали, что тепловизионный контроль позволяет вовремя заметить нежелательные реакции. Повышение температуры может указывать на миграцию препарата, а резкое похолодание кожи при введении филлеров — на риск тромбоза или некроза.

Профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Юрий Васильев отметил, что «температурная диагностика — эффективный инструмент для экспресс-диагностики, особенно в тех случаях, когда нет возможности провести инструментальное исследование».

Метод также учитывает индивидуальные особенности пациента. Объем подкожно-жировой клетчатки влияет на выраженность температурной реакции: при ее дефиците изменения менее заметны.

По мнению авторов работы, внедрение тепловизоров в практику позволит косметологам заранее учитывать риски и снижать вероятность сосудистых осложнений. Ранее такие технологии в эстетической медицине в России почти не применялись.

