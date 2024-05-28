Ученые МФТИ из Долгопрудного разработали систему для экспресс-диагностики группы крови

Эта система значительно упрощает процесс — лаборанту достаточно взять образец крови, положить его на серологическую пластинку и поместить в сканер для автоматического определения группы уже с помощью искусственного интеллекта.

«Основное преимущество данной диагностической системы в том, что ее можно довольно просто внедрить даже в труднодоступные регионы, где испытывают дефицит квалифицированного персонала. Медикам достаточно получить реакции и их изображение, и уже искусственный интеллект определяет группы крови и резус-фактора», — отметил сотрудник Института проблем передачи информации и МФТИ Денис Шарапов.

В настоящее время данный метод успешно протестировали в первой Градской больнице в Москве, и идет подготовка к его внедрению в медицинскую практику.

«Наша система может работать с изображениями, полученными как со сканера, так и с мобильного телефона. В небольших лабораториях тест на группу крови сейчас в основном проводится вручную: результат реакции определяется исключительно визуально. При таком подходе в силу человеческого фактора у лаборанта могут быть допущены ошибки. Разработанный алгоритм позволяет минимизировать их в таких ситуациях», — рассказала одна из разработчиков алгоритма, сотрудница Института проблем передачи информации и студентка МФТИ Екатерина Зайченкова.

Таким образом, ученым удалось разработать полностью готовое к практическому применению решение по определению группы крови. Предлагаемая диагностическая система отличается простотой в использовании и невысокой стоимостью, что поможет значительно повысить точность определения группы крови даже в небольших клиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.