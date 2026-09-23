Ученые ЛЭТИ разработали сканер для оценки состояния кожи лица

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали систему для оценки состояния кожи до и после косметологических процедур, сообщает Газета.ru .

Сейчас результат процедур обычно сравнивают по фотографиям до и после. Но освещение, ракурс и положение лица влияют на снимки и мешают объективно оценить изменения.

Система ЛЭТИ сканирует лицо при контролируемом освещении на нескольких длинах волн. Она формирует карты пигментации, покраснения, увлажненности и микрорельефа кожи, а также выдает показатели для лба, щек, носа и подбородка. Эти данные можно использовать на консультации и для наблюдения за ходом курса процедур или ухода.

Настольный комплекс включает камеру, объектив, многоканальную светодиодную подсветку, поляризационные элементы, систему позиционирования лица, электронику и программное обеспечение. Погрешность, повторяемость и время измерения разработчики определят после создания и испытаний прототипа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.