сегодня в 17:25

Участок земли передали под строительство фельдшерского здравпункта в Одинцове

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано Дирекции заказчика капитального строительства Московской области предоставление земельного участка площадью 0,2 га для строительства фельдшерского здравпункта в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Учреждение здравоохранения будет возведено в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в поселке Дубки.

Согласно проекту, в одноэтажном здании площадью 90 кв. м, которое планируется построить по 3D технологии, разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната. Новый здравпункт будет рассчитан почти на 500 человек, в том числе и на маломобильных граждан.

Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и обустроят парковочную стоянку.

Ввод в эксплуатацию фельдшерского здравпункта запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.