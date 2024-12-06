Учащихся тверского медвуза приглашают работать в Балашихинскую больницу

Специалисты кадровой службы Балашихинской больницы приняли участие в ярмарке вакансий, организованной на базе Тверского государственного медицинского университета. Они рассказали студентам о преимуществах работы в поликлиниках и стационарах Балашихи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наша главная задача на ярмарке вакансий состояла в том, чтобы помочь студентам определиться с будущим трудоустройством, предложить им свои условия работы и меры поддержки, которые сегодня позволяют нам быть конкурентными на рынке труда», — рассказала заместитель начальника отдела кадров Балашихинской больницы Анна Миллер.

На мероприятии студентам представили презентацию медучреждения, раздали информационные буклеты и рассказали о выплатах и других мерах социальной поддержки, которые полагаются молодым специалистам. Вместе с представителями Балашихинской больницы в ярмарке вакансий участвовали более 30 специалистов из государственных и частных медицинских учреждений Московской, Калужской, Владимирской, Ярославской и других областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.